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Раскрыта причина эвакуации Капитолия США

AP: сотрудников Капитолия эвакуировали из-за самолета с парашютным отрядом армии США

Фото: Patrick Semansky / AP

Эвакуацию сотрудников американского Капитолия провели из-за самолета с членами парашютного отряда Golden Knights армии США. Причину эвакуации раскрыло Associated Press (AP).

По информации агентства, отряд направлялся с военной базы Эндрюс, расположенной в штате Мэриленд, на стадион Nationals Park в Вашингтоне. Там парашютисты должны были выступить перед бейсбольным матчем.

Отмечается, что полицейские оповестили сотрудников Капитолия об угрозе, когда самолет находился в закрытом воздушном пространстве над правительственным комплексом. На данный момент выясняется, почему полет не был согласован с правоохранителями в Вашингтоне. Предполагается, что пилот не доложил о взлете или не имел необходимого разрешения.

Ранее сообщалось, что полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолии на фоне возможной угрозы от воздушного судна. Сотрудники полиции уточнили, что правительственные здания были эвакуированы в рамках меры предосторожности.

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Виктория Кондратьева
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