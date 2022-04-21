В игры на PlayStation добавят рекламу

Business Insider: В играх Sony на PlayStation появится реклама

Sony намерена добавить рекламные блоки в бесплатных играх на консолях. Об этом сообщает издание Business Insider.

Журналисты медиа ссылаются на источников в компании, которые заявили, что Sony начала работать на созданием специальной платформы. В ее рамках различные бренды смогут интегрировать рекламу в игры на PlayStation.

По словам инсайдеров, в компании ожидают, что реклама окажется ненавязчивой — она не будет отвлекать геймеров от геймплея. Основная цель нововведения — получить дополнительный доход от бесплатных тайтлов, доступных на PlayStation. В Sony полагают, что таким образом появится дополнительная возможность для разработчиков бесплатных игр заработать. Также студии будут более мотивированы на выпуск новых тайтлов.

Ожидается, что реклама будет органично интегрирована в игры. Например, она может появится на рекламных билбордах, предусмотренных в тайтлах. Сообщается, что геймеры будут получать внутриигровые награды за просмотр рекламы. Журналисты обратились к Sony за комментарием, но не получили оперативного ответа.

Ранее источники Business Insider заявили, что Microsoft планирует добавить рекламу в бесплатные игры на Xbox. Инсайдеры рассказали, что рекламные интеграции от избранных брендов могут появиться в играх для Xbox в третьем квартале года.