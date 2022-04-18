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В играх Microsoft появится реклама

Business Insider: Microsoft добавит рекламу в бесплатные игры на Xbox

Фото: Unsplash

В бесплатных играх на консолях Xbox появится реклама. Об этом сообщает издание Business Insider.

Источники издания выяснили, что Microsoft планирует добавить рекламу в бесплатные игры, доступные для пользователей приставок Xbox. По словам инсайдеров, в компании уверены, что баннеры не будут мешать игровому процессу. Как заявил один из источников, реклама будет органично смотреться в играх — например, в гоночных симуляторах интеграция от реального бренда появится на рекламном щите.

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По сообщению знакомых с ситуацией анонимных сотрудников компании, в Microsoft обеспокоены, что реклама может вызвать раздражение у геймеров. Поэтому в корпорации собираются создать пул рекламодателей, в который будут входить только избранные бренды. Они же и получат право выкупать рекламные площади в играх.

Специалисты предположили, что Microsoft будет делить доход с продажи рекламы с разработчиками игр, таким образом, привлекая в экосистему новых авторов контента. Источники заверили, что Microsoft не будет использовать данные, которые она собирает из поисковика Bing и других сервисов, для настройки таргетированной рекламы на Xbox. В материале говорится, что реклама может появиться в играх в третьем квартале года.

«Мы всегда ищем способы улучшить опыт для игроков и разработчиков, но нам больше нечем поделиться», — отреагировали на сообщение Business Insider представители Microsoft.

В конце марта Sony анонсировала новую версию подписки для геймеров PlayStation Plus. Подписка имеет три уровня, пользователи получат доступ к новым и классическим играм Sony за определенную плату — от 10 до 18 долларов в месяц.

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Андрей Ставицкий
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