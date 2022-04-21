Стало известно о намерении Германии передать Украине советские танки

DPA: Германия планирует передать Украине советские танки Т-72 через Словению

Германия планирует передать Украине советские танки Т-72 через Словению, по схеме кругового обмена. Об этом сообщило немецкое издание DPA со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Предполагается, что Германия поставит Словении боевые машины пехоты (БМП) Marder и бронетранспортеры Fuchs, а та взамен отправит Украине советские танки. Правительство Германии решило прибегнуть к такому способу снабжения, поскольку украинским военным, по мнению Берлина, не нужно проходить обучения работе с Т-72, в отличии от немецких боевых машин.

Также сообщается, что Словения запросила в качестве компенсации, помимо уже гарантированной техники, поставить ей танки Leopard 2 и бронетранспортеры Boxer и Puma.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова отправить на Украину любое доступное вооружение, для Берлина нет табу в отношении оружия и тяжелой техники, в которых нуждается Украина. Также министр заявила о готовности обсудить отправку современной тяжелой техники немецкого производства.