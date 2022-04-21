В Германии отказались списывать внешний долг Украины

Правительство Германии заявило, что вопрос о списании внешнего долга Украины пока не стоит

Вопрос о списании внешнего долга Украины пока что не стоит на повестке правительства Германии. Об этом заявил журналистам официальный представитель немецких властей, передает ТАСС.

«Вопрос о такой мере сейчас не стоит. У нас нет и соответствующей просьбы Украины», — заявил чиновник. Он отметил, что украинское правительство пока что обращается к Берлину лишь за финансовой поддержкой.

По его словам, правительство ФРГ в качестве председателя в G7 видит своей задачей «координацию экономических и фискальных мер поддержки украинского правительства как в кругу G7, так и в международных институтах».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Германии в два раза сократило возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом (ВПК). Издание BILD со ссылкой на попавшие в редакцию документы написало, что все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты.