Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии отказались списывать внешний долг Украины

Правительство Германии заявило, что вопрос о списании внешнего долга Украины пока не стоит

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Вопрос о списании внешнего долга Украины пока что не стоит на повестке правительства Германии. Об этом заявил журналистам официальный представитель немецких властей, передает ТАСС.

«Вопрос о такой мере сейчас не стоит. У нас нет и соответствующей просьбы Украины», — заявил чиновник. Он отметил, что украинское правительство пока что обращается к Берлину лишь за финансовой поддержкой.

По его словам, правительство ФРГ в качестве председателя в G7 видит своей задачей «координацию экономических и фискальных мер поддержки украинского правительства как в кругу G7, так и в международных институтах».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Германии в два раза сократило возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом (ВПК). Издание BILD со ссылкой на попавшие в редакцию документы написало, что все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Илон Маск собрался запустить роботакси
Учительница и ее сожитель склоняли школьницу к интиму в Подмосковье
Приговор за незаконное убийство лося депутату Рашкину огласят 22 апреля
Procter&Gamble опровергла полный уход из России
Состоятельные россияне стали массово переезжать в один курортный город
Раскрыт многомиллионный заработок тяжелобольного Вячеслава Зайцева
Адвокат бойца Новоселова огласил результаты экспертизы по делу об изнасиловании
На теле воевавшего за ВСУ бойца обнаружили знак военной академии Турции
В Германии заявили о необходимости обеспечить гумкоридоры в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.