Британец перестал есть ради спасения планеты

Британец объявил голодовку и добился назначения брифинга по изменению климата

Британский активист перестал есть ради спасения планеты от глобального потепления. 52-летний Ангус Роуз добился реакции от властей после 37 дней голодовки, сообщает The Guardian.

Роуз устроил акцию рядом со зданием парламента, требуя, чтобы главный научный советник правительства Патрик Вэлленс публично обратился к членам органа на тему изменения климата. В результате парламентская группа назначили научный брифинг, который пройдет в мае или июне 2022 года. Запись брифинга отправят всем членам парламента и сделают публичной. Вэлленс согласился принять участие в мероприятии.

Активист закончил голодовку, потеряв за время протеста 17 килограммов. Он отметил, что изначально просил Вэлленса провести телевизионный брифинг для кабинета министров, но достигнутый результат его устраивает. «Многие члены парламента не осознают пугающие последствия климатического кризиса. У них есть доступ к информации, но никто не контролирует, насколько они в нее погружаются — меня это фрустрирует. Я надеюсь, что если власти поймут научную сторону вопроса, они осознают необходимость срочных действий», — заявил Роуз.

На голодовку британца вдохновил Гильермо Фернандез — многодетный отец из Швейцарии, который в конце 2021 года не ел в течение 39 дней, чтобы побудить правительство ускорить борьбу с изменением климата. После публикации доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, где человечеству предрекли неминуемую катастрофу, швейцарец бросил работу в информационных технологиях и пошел протестовать на Парламентской площади в городе Берн.