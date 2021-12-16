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Многодетный отец решил голодать ради спасения планеты

Швейцарец устроил голодовку у стен парламента, чтобы ускорить борьбу с катастрофой

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Многодетный отец из Швейцарии с помощью голодовки решил помочь спасению планеты от глобального потепления. Он устроил акцию у стен парламента и не ел в течение 39 дней, чтобы побудить местные власти ускорить борьбу с катастрофой, пишет Euronews.

Бросить работу в информационных технологиях и выйти протестовать на Парламентской площади в Берне 47-летнего Гильермо Фернандеса побудил доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН — в нем исследователи предрекли человечеству неминуемую глобальную катастрофу. День публикации исследования совпал с днем рождения одной из дочерей швейцарца. Данные отчета заставили мужчину задуматься, в каком «аду» придется жить его детям.

По словам Фернандеса, он никогда не считал себя активистом или политизированным человеком, но в этот раз был готов умереть ради безопасного будущего. Посредством голодовки швейцарец хотел заявить властям о серьезности глобального потепления и побудить к более серьезным действиям по предотвращению климатического кризиса. Сотни неравнодушных пришли поддержать Фернандеса — принесли ему теплый чай, одеяла и организовали место для сна на улице.

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Спустя 29 дней голодовки авторы побудившего Фернандеса на протест доклада направили властям письмо с просьбой организовать обязательное обучение по вопросам экологии для всех парламентариев. В межправительственной группе экспертов по климату ООН отметили, что план декарбонизации Швейцарии не соответствует целям Парижского соглашения и не позволит удержать рост среднемировых температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.

Несмотря на показавшийся Фернандесу неудачным разговор с федеральным советником Симонеттой Соммаругой, парламентарии все-таки согласились на участие в конференции, где ученые расскажут им о последних исследованиях в области изменения климата.

Ранее голодовку из-за климатического кризиса устроили жители США рядом с Белым домом. Пятеро экологических активистов таким способом пытались призвать президента Джо Байдена не отказываться от своей программы борьбы с глобальным потеплением с финансированием в 3,5 триллиона долларов.

Анна Аверьянова
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