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Экс-советник Гайдара возмутился нежеланию НАТО бомбить российские города

Экс-советник Гайдара Ослунд посоветовал НАТО помочь Украине бомбить российские города

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Страны НАТО должны направить Украине все оружие, что только возможно, чтобы та смогла бомбить российские города и одержать победу в конфликте. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, экс-советник Егора Гайдара Андерс Ослунд в своем Twitter.

«Может ли кто-то объяснить, почему Россия может бомбить украинские города, а Запад не позволяет Украине получить вооружения, с помощью которых она сможет бомбить российские города?» — так Осланд возмутился нежеланию НАТО помочь Киеву.

При этом ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине советские танки Т-72 через Словению по схеме кругового обмена. Кроме того, президент США Джо Байден распорядится отправить Украине новую партию военной помощи.

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Виктория Кондратьева
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