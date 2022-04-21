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Звезда «Декстера» потерял более ста тысяч долларов на продаже квартиры

Актер Майкл Карлайл Холл потерял 180 тысяч долларов на продаже квартиры в Нью-Йорке

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Американский актер, звезда сериала «Декстер» Майкл Карлайл Холл потерял более ста тысяч долларов на продаже квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Актер продал жилье в районе Вест-Виллидж за 4,1 миллиона долларов (более 328,5 миллиона рублей). Он владел объектом с 2016 года, когда купил его за 4,28 миллиона долларов. Таким образом, избавившись от квартиры, Холл потерял 180 тысяч долларов. До продажи актер предлагал арендовать ее за 15 тысяч долларов в месяц.

Квартира находится в комплексе The Greenwich Lane и занимает площадь в 147 квадратных метров. Внутри есть две спальни и столько же ванных комнат. Среди особенностей интерьера — стальные входные двери и паркетные полы.

В марте 2022 года убытки от продажи жилья потерпел известный южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа. Он продал свой особняк в Лос-Анджелесе за 26,4 миллиона долларов, однако изначально планировал выручить за него 29,7 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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