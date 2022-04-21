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В Москве похоронили Леонида Хейфеца

Режиссера Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве похоронили народного артиста России, режиссера Леонида Хейфеца. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ГИТИСа рассказали, что похороны прошли на Троекуровском кладбище. Перед этим в Театре имени Маяковского состоялось прощание с режиссером.

Леонид Хейфец скончался 18 апреля на 88-м году жизни. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, за неделю до смерти артист выписался из больницы и говорил, что чувствует себя хорошо. Однако позднее Заславскому позвонила жена режиссера, которая и сообщила о том, что он ушел из жизни.

Хейфец был обладателем различных премий: он являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России и заслуженным деятелем искусств Республики Южная Осетия. В 2019 году его признали лауреатом национальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. С 1988 года Хейфец был режиссером Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Марина Погосян
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