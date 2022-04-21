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В Москве обвалились продажи квартир

VSN Realty сообщило о падении продаж жилья комфорт-класса в Москве на 43 процента

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

После начала спецоперации на Украине (с 24 февраля по 24 марта) покупатели недвижимости, строящейся в границах старой Москвы, взяли тайм-аут, говорится в материалах агентства VSN Realty, предоставленных «Ленте.ру». По данным аналитиков, число сделок в проектах комфорт-класса за этот период упало на 43 процента, бизнес-класса — на 40 процентов.

Всего за анализируемый период в Москве было продано по договорам долевого участия 3,2 тысячи квартир и апартаментов, сообщают специалисты. За 1,9 тысячи лотов комфорт-класса девелоперы выручили 23,87 миллиарда рублей, за 1,28 тысячи объектов бизнес-класса — 29,62 миллиарда рублей. Квадратный метр в столичных новостройках комфорт-класса за март подорожал на 9 процентов, до 291 тысячи рублей. В сегменте жилья бизнес-класса зафиксирован рост на 1 процент, до 403 тысяч рублей за «квадрат».

Обвал продаж строящихся квартир аналитики объясняют событиями 24 февраля, ростом ключевой ставки и ставок по ипотеке. «С апреля утвердили программу льготной ипотеки, итоги пока подводить рано, но отмечается оживление», — указывают они.

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Нина Ташевская
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