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На спутнике Юпитера Ио заметили загадочный рельеф

Nature Communications: на спутнике Юпитера Ио заметили дюны

Фото: Shutterstock

Исследователи Ратгерского университета заметили на спутнике Юпитера Ио загадочный рельеф — предполагается, что это дюны. Выводы наблюдений описаны в Nature Communications.

Ближайший спутник Юпитера практически такого же диаметра как и земная Луна, однако вращается по орбите 420 тысяч километров и имеет повышенную вулканическую активность. Поверхность Ио выглядит ярко-желтой из-за большого количества серы в грунте.

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В новом исследовании ученые изучили снимки аппарата Galileo за 1995-2003 годы. Затем они проанализировали видимые рельефные структуры, и оказалось, что их размер и расстояние между гребнями идентичны дюнам на других планетах и спутниках Солнечной системы, например, как на Земле. В ранее существующих гипотезах считалось, что рельеф на Ио сформировался в результате вулканической деятельности, а дюны не могли там образоваться из-за специфики атмосферы и слабых ветров. Сейчас ученые нацелены продолжить исследования и доказать свою теорию, ведь это изменит представления о климатическом диапазоне существования дюн.

В апреле 2022 года специалисты из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) в США объяснили причину возникновения полярного сияния на Юпитере.

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Елена Апазиди
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