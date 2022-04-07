Раскрыта причина полярного сияния на Юпитере

Американские ученые из SwRI изучили причину возникновения полярного сияния на Юпитере

Американские исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) смогли раскрыть причину возникновения полярного сияния на Юпитере. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Для этого ученые исследовали данные, полученные с автоматической межпланетной станции НАСА Juno в 2020 году, когда она пролетела через плотный поток электронов вдоль магнитных полей планеты. Космический аппарат был оснащен двумя приборами: JADE (для изучения полярных сияний Юпитера) и UVS — ультрафиолетовый спектрограф (чтобы выявить воздействие групп заряженных частиц на проявления полярных сияний).

Как оказалось, источниками полярного сияния на Юпитере являются его крупнейшие спутники, которые создают свои собственные свечения на северном и южном полюсах, за счет наличия магнитного поля. Кроме того, следы от полярного сияния на Юпитере магнитно связаны с соответствующим спутником, примерно как поводок.

В марте 2022 года американские специалисты из Школы наук о земле Джексона при Техасском университете в Остине доказали, что в океане спутника Юпитера — Европе есть кислород, который поступает через ледяную корку во время таяния льдов.