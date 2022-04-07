Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта причина полярного сияния на Юпитере

Американские ученые из SwRI изучили причину возникновения полярного сияния на Юпитере

Фото: National Aeronautics and Space A / Globallookpress

Американские исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) смогли раскрыть причину возникновения полярного сияния на Юпитере. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Для этого ученые исследовали данные, полученные с автоматической межпланетной станции НАСА Juno в 2020 году, когда она пролетела через плотный поток электронов вдоль магнитных полей планеты. Космический аппарат был оснащен двумя приборами: JADE (для изучения полярных сияний Юпитера) и UVS — ультрафиолетовый спектрограф (чтобы выявить воздействие групп заряженных частиц на проявления полярных сияний).

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа

Как оказалось, источниками полярного сияния на Юпитере являются его крупнейшие спутники, которые создают свои собственные свечения на северном и южном полюсах, за счет наличия магнитного поля. Кроме того, следы от полярного сияния на Юпитере магнитно связаны с соответствующим спутником, примерно как поводок.

В марте 2022 года американские специалисты из Школы наук о земле Джексона при Техасском университете в Остине доказали, что в океане спутника Юпитера — Европе есть кислород, который поступает через ледяную корку во время таяния льдов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России
В Госдуме понадеялись на присвоение улице в Киеве имени Жириновского
ФБР предложило 5 миллионов долларов за информацию о «преступнике из России»
Пашинян и Алиев договорились начать подготовку к мирным переговорам
Рогозин допустил отделение российского сегмента от МКС
Блогерша раскрыла простой способ правильно подобрать размер бюстгальтера
Президент Польши посчитал бессмысленным диалог с Россией
Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
Британия заявила о работе над мерами против новых российских банков в рамках G7
Телеканалу «Соловьев.Live» отдадут частоту Euronews
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.