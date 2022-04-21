В Калининградской области запустили информационный портал о культуре региона

В Калининградской области запустили сайт Культура39.рф о культурной жизни региона

В Калининградской области запустили интернет-портал, посвященный культуре региона. Об этом рассказал на открывшемся в четверг в Светлогорске IV «Балтийском культурном форуме» министр культуры и туризма области Андрей Ермак, пишет ТАСС.

Новый ресурс называется Культура39.рф — по словам Ермака, портал копирует сайт Культуры.рф, однако имеет региональный аспект. На нем будет размещаться информация о культурной жизни региона. Например, есть раздел, где собраны все книги, написанные калининградскими писателями — их можно будет почитать в режиме онлайн.

«Мы просто загрузили все фильмы, которые сняты на территории Калининградской области в фильмотеку, и вы можете посмотреть все, что снималось в регионе: "Щит и мечь", "Встреча на Эльбе", "Отец Солдата", "20 дней без войны". Начиная от этих фильмов и заканчивая последними фильмами, которые тоже будут выложены на этом портале», — уточнил Ермак.

Кроме того, на портале будут размещаться съемки концертов и спектаклей, которые состоялись в области, а также другая полезная информация. По мнению Ермака, сайт позволит привлечь внимание к региону как жителей области, так и ее гостей.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Калининградской области запланировали превратить музейное судно «Космонавт Виктор Пацаев» в многофункциональный комплекс, в котором будет представлена новая экспозиция, посвященная космическим достижениям страны.