Посол России заявил об отсутствии переговоров по пленным британцам

Посол России в Британии Келин заявил, что Лондон мало интересует судьба пленных британцев

Лондон не обсуждал с Москвой вопрос обмена пленных британцев на задержанного СБУ украинского политика Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин, пишет РИА Новости.

Посол предположил, что таким образом Лондон демонстрирует отсутствие интереса к пленным гражданам Британии. «Разговор об обмене такого рода, он по линии посольства не возникал, могу вам точно сказать», — заявил дипломат.

Ранее двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине.