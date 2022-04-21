Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России заявил об отсутствии переговоров по пленным британцам

Посол России в Британии Келин заявил, что Лондон мало интересует судьба пленных британцев

Фото: Toby Melville / Reuters

Лондон не обсуждал с Москвой вопрос обмена пленных британцев на задержанного СБУ украинского политика Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин, пишет РИА Новости.

Посол предположил, что таким образом Лондон демонстрирует отсутствие интереса к пленным гражданам Британии. «Разговор об обмене такого рода, он по линии посольства не возникал, могу вам точно сказать», — заявил дипломат.

Ранее двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине.

Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили гибель шести человек в оборонном НИИ в Твери
Российский фондовый рынок закрылся снижением
В игры на PlayStation добавят рекламу
Необычный способ отдыха стюардесс на длительных рейсах попал на видео
Психолог рассказала о пользе безделья
Посол России заявил об отсутствии переговоров по пленным британцам
МВД и Росгвардия задержали руководителей финансовой пирамиды Finiko
Россиянин поджег полицейскую машину с символом поддержки спецоперации на Украине
ФРГ, Испания и Португалия призвали французов голосовать за Макрона
В Москве обвалились продажи квартир
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.