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Путешественники назвали лучшие достопримечательности Хабаровского края

Озеро Амут и Аксакинский перевал назвали лучшими достопримечательностями Хабаровского края

Фото: Wikimedia Commons

Путешественники в беседе с журналистами KP.RU назвали лучшие достопримечательности Хабаровского края и поделились полезными лайфхаками. В числе мест, которые советуют посетить россияне, оказались озеро Амут, Аксакинский перевал, горный хребет Хехцир и Сопка двух братьев, а также озеро лотосов и другие точки притяжения туристов.

В издании отметили, что Хабаровский край уникален тем, что здесь можно любоваться и морскими, и горными пейзажами. Рассказывая о главных достопримечательностях, опытные путешественники посоветовали навестить окруженное захватывающим пейзажем высокогорное обвальное озеро Амут, которое когда-то образовалось из-за перегородившего реку оползня.

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Собеседники издания отмечают, что в эти края многие приезжают на ночевки, плавают на каяках и даже купаются. По словам путешественников, при планировании поездки стоит помнить о том, что в заповедной зоне свой микроклимат и даже в самый жаркий день здесь холодно, поэтому стоит взять в поездку теплые вещи.

В топе лучших мест для туристов оказался и Аксакинский перевал. Рассказывая об этом месте путешественники отметили непростой путь и вознаграждающий за усилия вид на реку Гур, который открывается со смотровой площадки. В это место тоже можно приехать с ночевкой или на пикник, а также посетить камень желаний, который, как верят местные, обладает магическими свойствами.

Горный хребет Хехцир также пользуется популярностью среди любителей путешествий благодаря необычным растениям, а также привлекающим альпинистов скалам Змеинка и Базальтовая, с которых открывается вид на Хабаровск и расположенные поблизости поселки. Кроме того, россиянам советуют побывать на Сопке двух братьев, которую многие местные жители считают самым живописным местом Хабаровского края.

В число обязательных к посещению мест региона собеседники KP.RU также включили Ванинский район края, где расположен самый большой морской порт, а также озеро лотосов в Галкино и Амурскую протоку.

Ранее россиянам раскрыли особенности отдыха на Камчатке. Губернатор края Владимир Солодов отметил, что это единственное место на Земле, где можно за один день прокатиться на горных лыжах или сноуборде с вулкана, посмотреть на извержение, доехать до океанского побережья и заняться серфингом.

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Варвара Кошечкина
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