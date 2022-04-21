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Кончаловский заявил о сострадании к европейской культуре

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что испытывает сострадание к европейской культуре

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что испытывает сострадание к тому, что происходит в европейской культуре. Об этом пишет издание «Известия».

«Кроме сострадания к тому, что происходит в европейской культуре, у меня ничего нет. Думаю, в этом есть политическая составляющая. Надеюсь, это не будет долго и все уладится. Но смотреть на это, конечно, очень грустно», — сказал режиссер.

Таким образом Кончаловский прокомментировал то, что европейские театры отменяют постановки по произведениям русских классиков. Сам режиссер объявил, что 22 апреля состоится премьера его спектакля «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира.

Ранее он обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отремонтировать Театр Моссовета. По словам Кончаловского, коллектив театра ранее обращался к мэру столицы с просьбой провести ремонтные работы в помещении, однако письмо осталось без ответа. Режиссер уточнил, что в помещении необходимо установить новую сцену, а также современное освещение.

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Евгений Шульгин
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