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Кончаловский обратился к Собянину с просьбой

Режиссер Кончаловский попросил мэра Москвы Собянина отремонтировать Театр Моссовета

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народный артист России режиссер театра и кино Андрей Кончаловский обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отремонтировать Театр Моссовета. Об этом сообщает News.ru.

По словам театрального деятеля, коллектив театра ранее обращался к мэру столицы с просьбой провести ремонтные работы в помещении, однако письмо осталось без ответа.

«Театру Моссовета в следующем году 100 лет, а ремонта не было более полувека. Этим все сказано», — сообщил режиссер во время пресс-конференции, посвященной премьере его новой театральной постановки «Укрощение строптивой».

Кончаловский уточнил, что в помещении необходимо установить новую сцену, а также современное освещение, приведя в качестве примера отремонтированные Театр Наций и Московский театр Олега Табакова.

Ранее стало известно, что режиссер Римас Туминас продолжит руководить Театром Вахтангова из Литвы. Незадолго до этого постановщик покинул Россию из-за угроз в адрес его семьи от литовской стороны.

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Анастасия Астахова
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