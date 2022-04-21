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Глава ВТБ оценил вероятность свободной покупки валюты в России

Глава ВТБ Костин не рассчитывает на скорую возможность свободной покупки валюты в России
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Михиал Метцель / РИА Новости

В России, вероятно, вряд ли можно будет вскоре свободно покупать наличную валюту. Соответствующую оценку дал глава ВТБ Андрей Костин на встрече с состоятельными клиентами, его слова цитирует РИА Новости.

«Рассчитывать на то, что можно как-то свободно будет в ближайшее время приобретать наличную валюту — я бы на это пока не рассчитывал», — заявил он.

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С 18 апреля банки, которые с марта не могли продавать наличную валюту гражданам, вновь получили возможность совершать такие операции. Однако это касается лишь той валюты, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. «И этих средств, честно говоря, пока сейчас немного», — пояснил Костин.

По данным «Коммерсанта», в первый день возобновления продажи наличной валюты в банках приобрести ее оказалось сложно, особенно по биржевому курсу, выяснил «Коммерсантъ». Во многих отделениях наличные просто отсутствовали, в других их предлагали только премиальным клиентам, а в небольших кредитных организациях курс на четверть превышал биржевой.

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Платон Щукин
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