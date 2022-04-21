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Минобороны сообщило о взятии под контроль украинского города Кременная

Минобороны России заявило о взятии под полный контроль ВС РФ и ЛНР города Кременная

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская армия и Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) взяли под полный контроль украинский город Кременная. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, за то время, что город находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), он был превращен в полноценный укрепрайон. Штурм Кременной представитель Минобороны описал как «стремительный».

«В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов», — объявил Конашенков.

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Город Кременная находится на западе Луганской области Украины и является административным центром Кременского района, граничащего с Донецкой областью. Войска Луганской и Донецкой народных республик планируют расширить границы до одноименных областей Украины. До начала спецоперации России в Донбассе и на Украине под контролем ЛНР была лишь треть Луганской области.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, этот шаг стал ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководителей ДНР и ЛНР.

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Валерий Розенберг
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