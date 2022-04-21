Режиссер Крымов попросил передать «Золотую маску» журналисту Муратову

Режиссер Крымов попросил актера Цыганова передать свою «Золотую маску» журналисту Муратову

Театральный режиссер Дмитрий Крымов попросил актера Евгения Цыганова передать свою «Золотую маску» журналисту Дмитрию Муратову, чтобы тот мог прикрыться, если «кто-то захочет ему в лицо что-то вылить». Об этом пишет mk.ru.

В момент церемонии вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» Крымов находился в Нью-Йорке, где ставил «Вишневый сад» по Чехову. Он победил в номинации «Лучшая режиссура» в постановке «Моцарт. "Дон Жуан" Генеральная репетиция» в театре «Мастерская Петра Фоменко». Цыганов получил награду за лучшую мужскую роль в той же пьесе.

Ранее сообщалось, что театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» в 2022 году присуждать не стали. Победителем в данной категории стал немецкий постановщик Клаус Гут, создавший интерпретацию оперы «Саломея» в Большом театре. В день голосования жюри он отказался от награды в случае ее присуждения.