Режиссер Крымов попросил передать «Золотую маску» журналисту Муратову
Театральный режиссер Дмитрий Крымов попросил актера Евгения Цыганова передать свою «Золотую маску» журналисту Дмитрию Муратову, чтобы тот мог прикрыться, если «кто-то захочет ему в лицо что-то вылить». Об этом пишет mk.ru.
В момент церемонии вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» Крымов находился в Нью-Йорке, где ставил «Вишневый сад» по Чехову. Он победил в номинации «Лучшая режиссура» в постановке «Моцарт. "Дон Жуан" Генеральная репетиция» в театре «Мастерская Петра Фоменко». Цыганов получил награду за лучшую мужскую роль в той же пьесе.
Ранее сообщалось, что театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» в 2022 году присуждать не стали. Победителем в данной категории стал немецкий постановщик Клаус Гут, создавший интерпретацию оперы «Саломея» в Большом театре. В день голосования жюри он отказался от награды в случае ее присуждения.