Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Режиссер Крымов попросил передать «Золотую маску» журналисту Муратову

Режиссер Крымов попросил актера Цыганова передать свою «Золотую маску» журналисту Муратову
Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Театральный режиссер Дмитрий Крымов попросил актера Евгения Цыганова передать свою «Золотую маску» журналисту Дмитрию Муратову, чтобы тот мог прикрыться, если «кто-то захочет ему в лицо что-то вылить». Об этом пишет mk.ru.

В момент церемонии вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» Крымов находился в Нью-Йорке, где ставил «Вишневый сад» по Чехову. Он победил в номинации «Лучшая режиссура» в постановке «Моцарт. "Дон Жуан" Генеральная репетиция» в театре «Мастерская Петра Фоменко». Цыганов получил награду за лучшую мужскую роль в той же пьесе.

Ранее сообщалось, что театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» в 2022 году присуждать не стали. Победителем в данной категории стал немецкий постановщик Клаус Гут, создавший интерпретацию оперы «Саломея» в Большом театре. В день голосования жюри он отказался от награды в случае ее присуждения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Россия закрыла консульства стран Балтии в Петербурге
Россияне перечислили самые неприятные сообщения в сети
Кремль заявил об ожидании украинского ответа на российский проект документа
В Кремле оценили ход спецоперации на Украине
Тарпищев назвал отстранение россиян от Уимблдона нарушением прав человека
Кремль ответил на вопрос о планах Путина на Пасху
Кремль отреагировал на заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту
В США оценили угрозу российского «Сармата»
Пожар в оборонном НИИ в Твери сняли с воздуха
Секретная ядерная установка пострадала от нашествия дикобразов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.