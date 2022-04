Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» рассказал о проблемах с алкоголем

Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Крис Таррант признался в проблемах с алкоголем

Бывший ведущий британской версии программы «Кто хочет стать миллионером?» Крис Таррант (Chris Tarrant) признался, что в начале карьеры на телевидении имел проблемы с алкоголем. Об этом он написал в мемуарах It's Not A Proper Job: Stories from 50 Years in TV, которые будут выпущены 25 апреля, передает издание Daily Star.

Таррант рассказал, что первые десять лет работы на телевидении пил много алкоголя. По словам ведущего, к спиртному его пристрастил начальник. «Когда я устроился работать на телевидение, то познакомился с хорошим парнем по имени Джон Своллоу (John Swallow). Первым делом он повел меня в паб "Корона". На часах было 9:30, а мой новый босс уже поил меня алкоголем», — вспомнил он.

Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» добавил, что следующие десять лет начинал свой рабочий день со спиртного. Как уточнил Таррант, он позволял себе выпить еще немного алкоголя во время ланча.

Крис Таррант вел британскую версию программы «Кто хочет стать миллионером?» с 1998 по 2014 год. В декабре 2017 года он был осужден за вождение в нетрезвом виде. Суд приговорил телеведущего к штрафу в размере шести тысяч фунтов и отстранил его от управления транспортом на 12 месяцев.