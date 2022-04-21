В ЛНР сообщили о запуске Украиной ракет в сторону России

Советник главы ЛНР заявил, что Украина запускала ракеты «Точка-У» в сторону России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли в ночь на 21 апреля запустить в сторону России ракеты «Точка-У». Об этом сообщил советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, данных о жертвах и пострадавших в результате обстрелов не поступало, а значит, ракеты могли быть перехвачены силами противовоздушной обороны. «ПВО сработала нормально», — подчеркнул Мирошник.

Чиновник также рассказал об успехах луганской Народной милиции в боях за города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. В последнем, как уточнил он, столкновения продолжаются лишь на окраинах.

«Сейчас все понимают, что военные действия в донбасском укрепрайоне — я уж не знаю будет ли это главное сражение, но, по крайней мере, что оно будет ключевым и для многих наблюдателей извне станет каким-то решающим — они будут принимать свои решения об отношении к Украине, будущему Украины, ее оставшейся части», — сказал советник.

Ранее стало известно, что украинские телевышки, построенные в Херсонской области для вещания в Крыму, перенастроят на передачу сигнала российских телеканалов. Они начнут транслировать его в «обратную сторону».