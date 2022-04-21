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В Латвии запретили митинги рядом с памятниками советским воинам

Сейм Латвии запретил митинги рядом с памятниками советским солдатам

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки в законодательство, запрещающие проводить митинги рядом с памятниками советским воинам. Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

Отмечается, что Сейм прибалтийской республики принял поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах, которые запрещают организовывать подобные мероприятия на расстоянии ближе 200 метров от «любого памятника, прославляющего победу и память Советской армии или ее воинов на территории Латвии».

Ранее сообщалось, что в Эстонии временно запретили публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов России и СССР и советской военной формы. В МВД республики уточнили, что запрет будет действовать с 26 апреля по 10 мая на территории Таллина и уездов Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чтобы «избежать провокаций».

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Алевтина Запольская
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