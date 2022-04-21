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Стало известно о хорватских наемниках на «Азовстали»

SD: хорватские наемники на «Азовстали» в Мариуполе не выходили на связь уже три дня

Фото: Maca Vojtech Darvik / Globallookpress.com

Хорватские наемники, которые в составе нацбата «Азов» укрываются в подземных объектах мариупольского завода «Азовсталь», не выходили на связь уже три дня, их продовольствие и боеприпасы подходят к концу. Об этом говорится в материале хорватской газеты Slobodna Dalmacija (SD).

Автор публикации рассказал о хорвате, который на данный момент служит наемником в нацбате «Азов». «Наш Тони из Далмации позвонил мне три дня назад, он командир отделения в "Азове". Он сообщил мне, что он и трое других наших находятся в туннелях "Азовстали", у них заканчиваются боеприпасы, вода и еда», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали».

Ветеран «Альфы» подполковник запаса Андрей Попов рассказал, что блокировка «Азовстали» приведет к массовой сдаче в плен. По его мнению, решение о блокаде продиктовано принципами гуманизма к противнику.

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Дмитрий Сотак
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