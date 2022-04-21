Ветеран «Альфы» назвал возможный итог полной блокировки «Азовстали»

Ветеран «Альфы» Попов заявил, что блокировка «Азовстали» приведет к массовой сдаче в плен

Уничтожение неприятеля на мариупольском комбинате «Азовсталь» в кратчайшие сроки было бы не очень сложной задачей, а решение о блокировке предприятия продиктовано принципами гуманизма, заявил подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный результат выбора такой тактики.

Массовая сдача в плен

«С военной точки зрения, при наличии в одном укрепленном пункте такого большого количества неприятеля, конечно, было бы эффективно путем нанесения ударов специальными ракетами, в том числе так называемыми вакуумными бомбами, просто замуровать, в прямом и переносном смысле, живую силу противника, которая там находится. Но количество жертв будет близко к 100 процентам — это несколько тысяч людей, которые там находятся в настоящий момент», — объяснил Попов.

По мнению ветерана «Альфы», решение о блокировке правильное и воплотить его в жизнь не составит труда, несмотря на большую площадь завода. Он отметил, что российские войска обладают не только всеми необходимыми техническими средствами для этого, но и разведданными обо всех входах и выходах с предприятия, которые они получили при изучении объекта и от тех, кто сдался в плен при попытке вырваться с «Азовстали».

Всего этого достаточно, чтобы обеспечить блокировку «Азовстали», что неизбежно приведет к сдаче в плен тех, кто там находится. Количество чистой воды, а также продовольствия имеет свой конец. Все это закончится, и мы получим там большую сдачу в плен и украинских военнослужащих, и националистов, и самое главное тех наемников, и, по некоторым данным, высокопоставленных наемников из НАТО, наличие которых Запад всячески отвергает Андрей Попов ветеран «Альфы»

Решение о блокировке

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что металлургический комбинат «Азовсталь» будет под контролем Вооруженных сил РФ в скором времени, российские военные возьмут его 21 апреля. «Сегодня до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегии готовы, воины готовы, только нужно время», — сказал он.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся более двух тысяч боевиков, 1478 уже сдались. Путин приказал отменить штурм комбината, заявив, что «надо заблокировать промышленную зону в „Азовстали“ так, чтобы муха не пролетела».