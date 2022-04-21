Минобороны сообщило об уничтожении 64 военных объектов Украины

В Минобороны заявили об уничтожении 64 военных объектов Украины в течение дня

Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение дня были поражены 64 военных объекта Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, среди уничтоженных объектов 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, кроме того, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Запорожье.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, а также 2422 танка и других боевых бронированных автомобилей.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету «Точка-У» в небе над поселением Донецкое, расположенным в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого, российские ПВО за сутки уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.