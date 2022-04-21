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Минобороны сообщило о сбитой «Точке-У» в небе над ДНР

Министерство обороны сообщило об украинской «Точке-У», сбитой в небе над ДНР

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету «Точка-У» в небе над поселением Донецкое, расположенным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также российские ПВО за сутки уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Луганской народной республике сообщили, что украинская сторона могла запустить ракеты «Точка-У» в сторону России в ночь на 21 апреля. При этом отсутствие информации о потерях и разрушениях с российской стороны может указывать на то, что она была сбита силами ПВО.

В среду, 20 апреля, силами ПВО ДНР была сбита ракета «Точка-У» над городом Шахтерск. Обломки упали на жилые дома и продуктовый рынок. В результате их падения погиб ребенок, еще три человека получили ранения.

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Роман Кирьянов
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