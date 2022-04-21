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Парфюмер назвал отвратительные для мужчин женские духи

Wday: парфюмер Губанов назвал аромат мускуса в женских духах отвратительным для мужчин

Фото: Anastasia Shuraeva / Pexels

Актер и парфюмер Сергей Губанов назвал любимые женщинами ароматы, которые ненавидят мужчины. Соответствующую информацию приводит издание Wday.

Согласно материалу, мужчины чутко реагируют на запахи, и многие компоненты парфюма могут вызывать у них отвращение. «Очень часто ароматы, которые кажутся женщинам приятными и чувственными, воспринимаются противоположным полом как раздражающие или агрессивные», — утверждает эксперт.

Так, например, интенсивный запах мускуса, который считается ароматом любви и влечения, в избытке вызывает ощущение опасности. Кроме того, специалист не рекомендует злоупотреблять ванильными и ягодными духами, которые «возвращают мужчин в детство, наделяя их обладательницу ролью "мамочки"». По той же причине мужчин могут отталкивать экстракты розы, фиалки и лаванды, вызывающие стойкую ассоциацию с дамами преклонного возраста.

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Губанов также отметил, что для каждого региона характерна своя «обонятельная» привлекательность. В число любителей сладких и пряных ароматов входят жители стран Востока, в то время как русские мужчины по традиции более восприимчивы к запаху облепихи, смородины и виноградного масла.

Ранее в апреле блогерша из США с никнеймом @morgangster27 поделилась личной перепиской с сайта знакомств, в которой ее анонимный собеседник выразил сексистское отношение к женским татуировкам. В своих сообщениях незнакомец заявил, что любая татуировка на женском теле объясняется недостатком скромности и невинности — то есть сигнализирует о «низкой рыночной стоимости» девушки. В то же время рисункам на теле людей противоположного пола он не придал особого значения, поскольку ценность мужчины, по его мнению, зависит от способности обеспечивать и защищать семью.

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Дарья Шляпужникова
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