Волосы одного цвета оказались трендом благодаря Меган Фокс

Glamour: волосы розового цвета оказались трендом благодаря Меган Фокс

Журналисты Glamour заявили, что окрашенные в розовый тон волосы оказались трендом благодаря американской актрисе и фотомодели Меган Фокс. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, 35-летняя знаменитость снялась для постера к фильму ее жениха, музыканта Machine Gun Kelly «Good Mourning» («Доброго траура», — прим. «Ленты.ру»). Звезда предстала в топе голубого цвета, джинсах с завышенной талией и с локонами одного из оттенков розового цвета. Отмечается, что окрашивание выполнено в технике балаяж с плавным переходом от темных корней к насыщенному тону.

Известно, что Фокс старается придерживаться всех ключевых молодежных тенденций. Но, несмотря на это, эксперименты с прической для актрисы остаются редкостью. В большинстве случаев она отдает предпочтение длинным черным волосам.

Ранее в марте модные редакторы заявили, что в нынешнем сезоне самым модным цветом волос станет клубничный каштановый — комбинация темного оттенка с примесью розовых бликов. Отмечается, что плюсом подобного окрашивания является то, что оно не предполагает кардинального изменения природного цвета, поскольку парикмахеры, как правило, красят только некоторые пряди.