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Экс-чиновник Украины рассказал о возможном местоположении Медведчука

Экс-чиновник Украины допустил, что лидера ОПЗЖ Медведчука удерживают в здании СБУ в Киеве
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вышедший в отставку чиновник украинского правительства, пожелавший остаться анонимным, предположил, где в данный момент может находиться оппозиционный политик и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-чиновник рассказал о возможном местоположении Медведчука и допустил, что лидера ОПЗЖ Медведчука удерживают в здании в СИЗО в здании СБУ в Киеве.

«Можно сказать, что Медведчуку "повезло". Раз его засветили публично, то, скорее всего, не будут убивать и пытать, оставляя видимые следы. Содержится он, наверняка, в небольшом СИЗО в здании СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, где в сносных условиях держат фигурантов резонансных дел», — заявил информатор.

Источник добавил, что форма, которую носит политик на фотографиях, распространенных в день объявления о задержании, напоминает полевую форму военнослужащего СБУ.

Ранее на Украине высказались о судьбе Медведчука. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что в отношении лидера ОПЗЖ могут принять политическое решение.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного Виктора Медведчука. Он отметил, что глава политсовета партии ОПЗЖ был задержан в ходе специальной операции СБУ.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука. После начала российской военной операции на Украине он сбежал из-под домашнего ареста.

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Марина Совина
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