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Врачи назвали пять резко повышающих уровень сахара в крови популярных овощей

Express: британские врачи попросили страдающих от сахарного диабета есть меньше свеклы

Фото: Gilberto Olimpio / Unsplash

Британские врачи перечислили пять резко повышающих уровень сахара в крови популярных овощей с высоким гликемическим индексом (ГИ). Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на посвященный борьбе с диабетом сайт, на котором пишут статьи медики со всей страны.

Врачи рекомендуют людям, страдающим от сахарного диабета, с особой осторожностью есть картофель, морковь, кукурузу, свеклу и пастернак. По словам медиков, так как у этих продуктов высокий ГИ, они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, что может быть опасно для здоровья пациентов.

Здоровые люди, как утверждают специалисты, насытятся этими овощами на короткое время, а уже через два-три часа снова резко захотят есть, что может привести к перееданию. Медики не рекомендуют полностью отказываться от перечисленных продуктов, но утверждают, что стоит есть их меньше.

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Гликемический индекс (ГИ) — относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови. Углеводы с низким ГИ медленнее усваиваются, всасываются и вызывают меньшее и более медленное повышение уровня сахара в крови, а следовательно, как правило, уровня инсулина. Больным сахарным диабетом рекомендуют придерживаться рациона с низким ГИ.

Ранее терапевт Елена Черненко назвала доступные продукты, которые чаще других вызывают отравление.

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Юлия Кальницкая
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