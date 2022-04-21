В России появится новый препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат против коронавируса «Скайвира». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Промомед», которая разработала препарат.

«Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК "Промомед" по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в России появится еще одно новое лекарство от COVID-19. 4 апреля Минздрав зарегистрировал препарат «Ковипир» от компании «Фармасинтез». В инструкции говорится, что препарат показан при среднем и легком течении заболевания у взрослых.

Также 1 апреля в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат состоит из двух доз и распыляется в носовую полость с трехнедельным интервалом.