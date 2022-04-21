В России появится новый препарат от коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат против коронавируса «Скайвира». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Промомед», которая разработала препарат.
«Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК "Промомед" по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что в России появится еще одно новое лекарство от COVID-19. 4 апреля Минздрав зарегистрировал препарат «Ковипир» от компании «Фармасинтез». В инструкции говорится, что препарат показан при среднем и легком течении заболевания у взрослых.
Также 1 апреля в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат состоит из двух доз и распыляется в носовую полость с трехнедельным интервалом.