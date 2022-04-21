Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России появится новый препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира»

Фото: Unsplash

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат против коронавируса «Скайвира». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Промомед», которая разработала препарат.

«Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК "Промомед" по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

Ранее стало известно, что в России появится еще одно новое лекарство от COVID-19. 4 апреля Минздрав зарегистрировал препарат «Ковипир» от компании «Фармасинтез». В инструкции говорится, что препарат показан при среднем и легком течении заболевания у взрослых.

Также 1 апреля в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат состоит из двух доз и распыляется в носовую полость с трехнедельным интервалом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о взятии Мариуполя
Волосы одного цвета оказались трендом благодаря Меган Фокс
Популярный комик рассказал о конфузе на съемках для ТНТ
В России появится новый препарат от коронавируса
Власти решили засекретить данные о торговле с другими странами
Бастрыкин заинтересовался делом подчиненного о «пьяном» вождении
Звезда «Декстера» потерял более ста тысяч долларов на продаже квартиры
Защитный маневр российского Ми-28Н показали на видео
Чубайс оставил еще несколько постов в России
В Госдуме предложили провести альтернативную Олимпиаду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.