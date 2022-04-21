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Президент Филиппин потребовал денег от богатых стран

Президент Филиппин Дутерте потребовал компенсацию от богатых стран за изменение климата
Родриго Роа Дутерте

Родриго Роа Дутерте. Фото: Rouelle Umali / Globallookpress.com

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте заявил, что богатые страны должны возместить ущерб, нанесенный природе развивающихся государств, сообщает Филиппинское агентство новостей.

Дутерте убежден, что бедные страны, в том числе Филиппины, страдают от последствий изменения климата, на который сильнее всего влияют развитые государства, выбрасывающие в атмосферу наибольшее количество углерода. Он потребовал от них компенсацию за то, что те не исполняют свои обязательства в соответствии с соглашениями по климату, провоцируют выбросами парниковых газов стихийные бедствия, а сами не страдают от них.

Глава тихоокеанского государства добавил, что Филиппины, на которые ежегодно обрушивается около 20 тайфунов — одна из наиболее подверженных риску последствий климатического кризиса страна. «Мы несем на себе основную тяжесть последствий загрязнения из других стран. Когда дело доходит до материального ущерба, мы также страдаем больше всего», — отметил он.

Дутерте считает, что изменение климата останется проблемой для следующих поколений, если не удастся устранить выбросы парниковых газов. Он выразил надежду, что преемник, который займет его место через несколько недель, лучше справится с решением этой задачи.

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Ранее в апреле тропический шторм Агатон унес жизни более 160 филиппинцев, 10 человек пропали без вести.

В 2017 году Филиппины присоединились к Парижскому соглашению по климату, цель которого — замедлить ежегодные темпы глобального потепления Земли до 1,5 градуса Цельсия. Страна, на долю которой приходится менее одного процента мировых выбросов углекислого газа, рассчитывает сократить выбросы парниковых газов на 70 процентов к 2030 году.

Полина Кислицына
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