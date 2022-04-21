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Три села в Приморье оказались отрезанными из-за сильного таяния снега

Три села оказались отрезанными в Приморье из-за разрушения моста в Красноармейском районе

Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

Три села в Приморье оказались отрезанными из-за разрушения моста в Красноармейском районе, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Как уточнили специалисты, инцидент произошел в результате интенсивного снеготаяния. Мост рухнул, из-за чего отрезанными отказались три населенных пункта. Это села Метеоритное, Измайлиха и Лимонники.

На данный момент их снабжают продуктами, медикаментами, топливом и товарами первой необходимости. В селе Измайлиха работает фельдшерско-акушерский пункт. В четверг, 21 апреля, на месте начались аварийно-восстановительные работы.

Ранее жителей сразу нескольких регионов южной части Центральной России предупредили о сильных ливнях. Непогода ожидает Рязанскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Калужскую, Тульскую, Брянскую области. Возможен ветер до 25 метров в секунду.

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Марина Совина
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