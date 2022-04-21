ФРГ, Испания и Португалия призвали французов голосовать за Макрона

Le Monde: лидеры Португалии, Испании и Германии призвали французов голосовать за Макрона

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес и его португальский коллега Антониу Кошта призвали французов на предстоящих 24 апреля президентских выборах отдать голос за Эммануэля Макрона. Заявление европейских лидеров опубликовано в газете Le Monde.

По словам политиков, выбор, стоящий перед французским народом, имеет решающее значение не только для Франции, но и для всей Европы. «Это выбор между кандидатом-демократом, который считает, что Франция сильнее в мощном и самостоятельном Европейском союзе, и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию — фундаментальные ценности, исходящие непосредственно от французского Просвещения», — подчеркнули Шольц, Санчес и Кошта.

По их словам, «популисты и крайне правые» сделали президента России Владимира Путина своим идеологическим и политическим образцом. «Они разделяют его мечту о единой нации», — сказано в публикации.

«Владимир Путин нарушил самое фундаментальное правило нашего европейского миропорядка: не перекраивать границы силой, как мы это делали много раз в нашем кровавом прошлом. Его война направлена на ценности, которые отстаивают Франция и наши страны: демократия, суверенитет, свобода и верховенство права», — заявили европейские лидеры.

Шольц, Санчес и Кошта указали, что только совместные усилия стран позволят поддержать процветание европейской социальной модели и защитить международный порядок. «Вот почему нам нужна Франция на нашей стороне. Франция, которая неоднократно была маяком демократии и братства для Европы и всего мира. Франция, которая приняла беженцев, спасавшихся от диктатур Франко и Салазара», — заключили они.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за Ле Пен проголосовало 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов.

Соцопрос компании Elabe показал, что Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 53,5 процента голосов. По данным социологического исследования, соперница Макрона, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может набрать 46,5 процента.