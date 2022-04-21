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Щенок нашел старинные золотые монеты на первой же прогулке с хозяевами

Daily Mail: в Великобритании щенок нашел клад со старинными монетами на 600 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Щенок жителя города Блэкпул, графство Ланкашир, Великобритания, во время первой же прогулки с новыми хозяевами нашел клад со старинными золотыми монетами. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний Адам Кларк решил сделать сюрприз для своей девятилетней дочери Алисии и купил ей щенка породы лаготто-романьоло. Эта порода известна своим умением копать и часто используется для поиска трюфелей.

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Во время первой же прогулки в поле щенок внезапно остановился и начал отчаянно рыть землю. Оказалось, что он учуял под землей 15 золотых монет XIX века. «Я не мог в это поверить», — признался Кларк.

Эксперты оценили находку в 5,9 тысячи фунтов (630 тысяч рублей). Кларк, по его словам, восхищен кладом, но считает, что настоящее сокровище — это сама собака. Он называет пса «семейным золотоискателем».

Ранее сообщалось, что голодный барсук откопал самый крупный клад древних монет, когда-либо найденный в пещерах на севере Испании. Барсук рассчитывал найти съедобные ягоды или червей, но вместо этого наткнулся на монеты.

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Алиса Дмитриева
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