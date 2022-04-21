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Китай испытал новую сверхзвуковую противокорабельную ракету

Китай впервые провел испытания новой сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21

Weapons of The World/ YouTube

Китай впервые провел испытания новой сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21. Они были приурочены к 73-й годовщине образования Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает газета The South China Morning Post.

Эксперты отмечают, что дальность действия этого вооружения составляет 1-1,5 тысячи километров, оно способно поразить целую авианосную ударную группу. Специалисты военного дела расценили пуск как сигнал о готовности стратегического сдерживания кораблей США в районе Тайваньского пролива.

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Ракета была запущена с борта крупнейшего и наиболее современного в Китае эсминца ВМС НОАК проекта 055. YJ-21 также могут нести стратегические бомбардировщики H-6N, которые являются последней модификацией на основе советского Ту-16. Кадры пуска опубликовал YouTube-канал Weapons of The World.

Ранее глава Минобороны Японии Нобуо Киси заявил, что Китай разместил большое количество направленных на Тайвань ракет малой дальности, способных поразить острова и на крайнем юго-западе японской территории. Он обратил внимание, что китайская группировка ракет средней дальности DF-21 и DF-26 может поражать цели на значительной части Тихоокеанского региона.

Марина Совина
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