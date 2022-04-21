Футболистка рассказала о нежелании скандинавских клубов приглашать россиянок

Футболистка Алина Мягкова рассказала о нежелании скандинавских клубов приглашать россиянок

Футболистка сборной России Алина Мягкова, выступающая за итальянскую «Верону», рассказала о планах на дальнейшую карьеру. Об этом сообщает Vprognoze.

Футболистка отметила, что хотела бы попробовать силы в Скандинавии, но местные клубы не желают приглашать россиянок. «Там прямо жесткое отношение к русским. Разговаривали с двумя командами, и спортдиректоры сказали, что если они представят игрока из России, то от них сразу откажутся спонсоры», — рассказала футболистка.

По словам россиянки, ее контракт с командой истекает в конце сезона, а поиск новых вариантов в Европе осложняет политическая ситуация. В связи с этим Мягкова планирует вернуться на родину.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе чемпионата мира-2022 в Катаре.