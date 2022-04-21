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Володин захотел забрать замороженные активы России с процентами

Председатель ГД Володин заявил, что Россия сможет вернуть замороженные активы с процентами

Фото: Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия сможет вернуть свои замороженные активы, причем с процентами. Его выступление в ходе отчета Центрального банка о работе за 2021 год цитирует ТАСС.

По мнению Володина, у России «много что забрали», и страна теперь возвращает, как полагает политик, «и эти активы, и территории». В возвращение денег и процентов надо верить, заявил он.

Также Володин заявил, что депутаты несут ответственность, и указал, что хотел бы от парламентариев, чтобы они объединились. «И активы вернем, и накажем тех, кто так поступал», — сказал председатель ГД.

Часть резервов российского ЦБ оказалась заморожена в рамках санкций, ставших ответом на начало военной операции на Украине, которую объявил президент Владимир Путин. Регулятор ранее в апреле сообщил, что для оспаривания заморозки резервов будут поданы судебные иски.

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Платон Щукин
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