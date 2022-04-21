Названы самые популярные российские города для путешествий в мае

OneTwoTrip: самым популярным городом по бронированию отелей в мае назвали Санкт-Петербург

Самым популярным российским городом для путешествий в период с 1 марта по 15 мая назван Санкт-Петербург — забронировать гостиницы в северной столице предпочли 18 процентов туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Вторую строчку рейтинга заняла Москва, где планируют провести длинные выходные 12 процентов соотечественников. Тройку лидеров замыкает Сочи, куда намерены отправиться 9 процентов путешественников. В лидеры также вошла Казань — 5,3 процента бронирований и Нижний Новгород, куда оформлено 2,6 процента заказов.

При этом отмечается, что в мае 2022 года цена на проживание в отелях категории «две звезды» и ниже не изменилась и составляет в среднем четыре тысячи рублей за ночь. В гостиницах «три звезды» стоимость номера подорожала с 4,2 до 5,4 тысячи рублей. За ночь в четырехзвездочных отелях туристам придется заплатить в среднем восемь тысяч рублей, а в пятизвездочных — 20,3 тысячи рублей.

Ранее в апреле россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в популярных гостиницах Таиланда на майские праздники. Специалисты подчеркнули, что отели премиального сегмента находятся преимущественно на Пхукете. Цена турпакета в них колеблется в диапазоне от 90,7 до 279 тысяч рублей.