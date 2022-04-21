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Названы методы борьбы с болью в суставах

Ревматолог Минздрава Насонов назвал холод одним из способов лечения суставов

Фото: Shutterstock

Ревматолог Минздрава, академик РАН Евгений Насонов назвал методы борьбы с болью в суставах. Эксперт отметил, что способы лечения зависят от стадии болезни и могут быть диаметрально противоположными, говорится в статье на сайте «АиФ».

Доктор обратил внимание, что метод зависит не столько от интенсивности боли, сколько от стадии болезни и ее характера. Так, холод помогает при остром воспалении, вызывая сужение сосудов и сокращая приток крови к больному месту. Холодные компрессы успокаивают воспаленные мадиаторы, вызывающие боль, объяснил он.

Если же сустав болит давно, но острого воспаления нет, то эффект, по словам врача, дают тепловые процедуры: сухое тепло, грелки, массаж, разогревающие мази и другие.

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«Но нужно понимать, что боль в суставах имеет волнообразный характер, может возникать и исчезать спонтанно, — акцентирует внимание Евгений Насонов. — Поэтому боль может пройти и после массажа, и после бани, и после использования разогревающих мазей».

После того, как прошел острый болевой синдром, необходимо разрабатывать сустав, чтобы сохранить его подвижность, отмечает ревматолог.

Врач обращает внимание, что на болезнях суставов сказывается и лишний вес. При ревматических болезнях похудение на 10 процентов дает эффект, сравнимый с приемом сильных анальгетиков, уверен доктор.

Также, добавляет он, в зоне риска ревматоидного артрита находятся курильщики. По его словам, отказавшись от вредной привычки, человек снижает вероятность развития заболевания.

Ранее диетолог назвала продукты, вызывающие боль в суставах у больных артритом. Она посоветовала исключить из меню жирную пищу, картофель, перец, баклажаны и помидоры.

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Вера Владзиевская
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