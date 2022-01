Диетолог назвала вызывающие боль в суставах у больных артритом продукты

Специализирующаяся на аутоиммунных и воспалительных заболеваниях диетолог Хайди Тернер назвала несколько опасных для больных артритом продуктов, которые могут значительно ухудшить состояние пациентов. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Тернер отметила, что разные продукты могут влиять на состояние людей в зависимости от типа артрита. Чтобы узнать, какая еда приводит к ухудшению самочувствия и боли, диетолог рекомендует попробовать элиминационную диету и по очереди исключить наиболее опасные для больных артритом продукты.

Первым делом она предлагает сократить употребление жареной и жирной пищи. «Новые исследования Центра индивидуальной медицины клиники Майо указывают на связь между нездоровым микробиомом кишечника и ревматоидным артритом. На триллионы бактерий в желудочно-кишечном тракте влияет то, что вы едите, и дисбаланс здоровых и нездоровых бактерий может ухудшить симптомы заболевания», — отмечает она. Тернер также рекомендует отказаться от пасленовых, таких как помидоры, баклажаны, картофель и перец, поскольку они могут вызывать воспаление суставов и усугублять артрит.

Людям, страдающим подагрой, диетолог настоятельно советует отказаться от пива, отличающегося высоким содержанием пуринов, которые участвуют в процессе выработки мочевой кислоты и задерживают ее выведение из организма. Она объяснила, что, когда уровень мочевой кислоты в крови превышает норму, она проходит сквозь стенки сосудов и проникает в суставы, вызывая сильную боль, отек и покраснение.

Также Тернер отметила, что больные артритом могут попробовать средиземноморскую диету. Она подразумевает потребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Диета почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры.

