Российские силовики нашли под Херсоном схрон оружия «на целый взвод»

Российские силовики нашли в селе Казачьи Лагеря под Херсоном схрон оружия «на целый взвод»

Российские силовики нашли в селе Казачьи Лагеря под Херсоном схрон оружия «на целый взвод», в том числе гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе рейда по выявлению диверсантов в одном из покинутых домов был обнаружен целый арсенал: автоматы, пулеметы ПКМ, его украинский аналог КМ-7,62 и американский пистолет-пулемет MAC-10, гранатометы РПГ-17 и 18, крупнокалиберные патроны, пистолет ТТ, а также другие образцы вооружений.

«В ходе досмотра в одном из покинутых домов был обнаружен схрон стрелкового оружия, выстрелы для АГС, неучтенное охотничье и травматическое оружие. Никто не задержан, с гражданами была проведена профилактическая беседа, оружие изъято», — уточнил представитель российского силового ведомства, добавив, что оружия хватило бы «на небольшой взвод».

19 апреля стало известно, что российские силовики обнаружили на военном заводе «Паллада» в Херсоне тайник с оружием и боеприпасами, в том числе с гранатометами. Помимо прочего, там были найдены автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.