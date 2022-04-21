Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в одной пляжной стране

Thailand Real Estate: спрос на жилье в Таиланде со стороны россиян увеличился на 60%

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российский спрос на недвижимость в Таиланде вырос более чем вполовину. О том, что россияне бросились скупать жилье в одной из пляжных стран, говорится в исследовании портала о рынке недвижимости Thailand Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

За первый квартал 2022 года спрос на таиландское жилье вырос на 63,2 процента относительно того же периода в прошлом году. Показатель начал стремительно расти в октябре 2021-го, каждый месяц количество запросов со стороны россиян увеличивалось на 19 процентов. В марте 2022-го рост спроса составил 23,5 процента относительно февраля, число запросов стало рекордным с 2018 года.

Отмечается, что самый дешевый объект на таиландском вторичном рынке на данный момент — студия на острове Пхукет, площадь которой составляет 23 квадратных метра. Стоимость квартиры оценивается в 4,1 миллиона рублей.

В марте эксперты заявили, что россияне начали активнее покупать жилье в Дубае. Количество сделок с недвижимостью в городе в Объединенных Арабских Эмиратах увеличилось в четыре раза за две недели. Особенной популярностью начали пользоваться объекты стоимостью от 250 до 500 тысяч долларов. Спрос вырос как на покупку, так и на краткосрочную аренду.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Российского биатлониста-чемпиона признали виновным в применении допинга
Китайские гиганты захотели выкупить долю Shell в российском проекте
Илон Маск собрался запустить роботакси
Учительница и ее сожитель склоняли школьницу к интиму в Подмосковье
Приговор за незаконное убийство лося депутату Рашкину огласят 22 апреля
Procter&Gamble опровергла полный уход из России
Состоятельные россияне стали массово переезжать в один курортный город
Раскрыт многомиллионный заработок тяжелобольного Вячеслава Зайцева
На теле воевавшего за ВСУ бойца обнаружили знак военной академии Турции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.