Россияне бросились скупать жилье в одной пляжной стране

Thailand Real Estate: спрос на жилье в Таиланде со стороны россиян увеличился на 60%

Российский спрос на недвижимость в Таиланде вырос более чем вполовину. О том, что россияне бросились скупать жилье в одной из пляжных стран, говорится в исследовании портала о рынке недвижимости Thailand Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

За первый квартал 2022 года спрос на таиландское жилье вырос на 63,2 процента относительно того же периода в прошлом году. Показатель начал стремительно расти в октябре 2021-го, каждый месяц количество запросов со стороны россиян увеличивалось на 19 процентов. В марте 2022-го рост спроса составил 23,5 процента относительно февраля, число запросов стало рекордным с 2018 года.

Отмечается, что самый дешевый объект на таиландском вторичном рынке на данный момент — студия на острове Пхукет, площадь которой составляет 23 квадратных метра. Стоимость квартиры оценивается в 4,1 миллиона рублей.

В марте эксперты заявили, что россияне начали активнее покупать жилье в Дубае. Количество сделок с недвижимостью в городе в Объединенных Арабских Эмиратах увеличилось в четыре раза за две недели. Особенной популярностью начали пользоваться объекты стоимостью от 250 до 500 тысяч долларов. Спрос вырос как на покупку, так и на краткосрочную аренду.