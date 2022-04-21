Россия назвала условие для завершения спецоперации на Украине

МИД России: спецоперация завершится при устранении угроз из-за освоения Украины НАТО

Российская специальная военная операция завершится, когда угрозы из-за освоения Украины НАТО будут устранены. Такое условие назвал директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи», — сказал он. По словам представителя ведомства, в их число входят защита населения в Донбассе, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз России, которые исходили с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО.

Полищук добавил, что спецоперация идет в соответствии с намеченным планом. «Все ее цели будут достигнуты», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Также Песков сообщил, что Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленский на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин.