Российский дипломат осудила действия США на Ближнем Востоке

Зампостпреда России при ООН Евстигнеева осудила удары США в Ираке, Сирии и Афганистане

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по косовской проблематике напомнила о действиях США по отношению к жителям Ирака, Сирии и Афганистана. Ее слова приводит РИА Новости.

В ходе выступления Евстигнеева напомнила о 78-дневной бомбардировке Белграда коалицией стран НАТО. В ответ на это зампостпреда США при ООН Ричард Миллс затронул тему кризиса на Украине и заявил, что у российского дипломата нет права читать лекции о соблюдении прав человек.

В ответ на это Евстигнеева осудила действия США на Ближнем Востоке — в частности, удары в Ираке, Сирии и Афганистане. Она напомнила о гибели почти миллиона Иракцев и об ударах по Ливии. «Эти страны находятся за тысячи километров от вас и не представляли для вас никакой угрозы», — отметила она.

«Вы сказали, что я, дескать, не могу ничему вас учить в нынешней ситуации. Зато вы хорошо поучили жителей Белграда, Багдада, Басры, Мосула, Ракки, Багуза, а также афганских провинций Кандагара, Нангархара и других частей Афганистана. Мягко говоря, не все ваши удары были точными. Но это же другое, это сопутствующие потери, как об этом говорила Мадлен Олбрайт. И эти потери видимо были обоснованы, с вашей точки зрения», — заявила Евстигнеева.

Представитель России указала, что США осуждают нарушения прав человека только тогда, как им это выгодно. Вашингтон использует международно-правовые механизмы только к тем, кого уже заранее объявил своими противниками. США обладают одной целью — диктовать силовым методом свою волю НАТО и другим представителям международного сообщества.