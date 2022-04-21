Отправившаяся в Узбекистан за картой Visa россиянка раскрыла траты на тур

Собеседница Hot Line Travel раскрыла траты тура за картой Visa в Ташкент

Российская туристка отправилась в Ташкент для оформления банковской карты Visa и рассказала о важных нюансах карточного тура. Об этом Анна Филатовская поделилась с порталом Hot Line Travel.

В первую очередь путешественница заметила, что карточные туры в Узбекистан выходят дешевле, чем, например, в Армению, а оформление карты занимает гораздо меньше времени. Кроме того, девушка совместила трехдневную программу с посещением Бухары и Самарканда.

«Билеты я оформляла самостоятельно на сайте Utair, мой тариф минимальный без багажа, который стоил в районе 32 тысяч рублей. Тариф с багажом получился бы в районе 44 тысяч рублей», — раскрыла траты на перелет собеседница портала.

После прибытия в Узбекистан туристка отправилась менять наличные — по ее словам, лучше это сделать сразу по прилете, потому что российские карты практически не принимают. Также россиянка отметила, что перед тем, как поехать в банк, нужно не только получить в отеле справку с регистрацией, но и оформить сим-карту местного мобильного оператора, чтобы с помощью сообщений подтверждать операции.

«Для покупки симки я приехала в офис узбекского оператора Ucell и оплатила минимальный тариф, включающий определенный набор СМС, звонков и мобильный интернет стоимостью 18 тысяч сум в месяц, что в пересчете на рубли составляет около 130 рублей», — рассказала путешественница.

Россиянка объяснила, что в Узбекистане придется получить две карты — основная международная Visa или MasterCard и «карта-посредник» Uzcard для перевода рублей с карты «Мир», покупки валюты и зачисления ее на основную карту. Открытие карт осуществляется в один день, однако выпускаются они разное время. Так, в первый день туристка провела в банке около двух часов, на следующий день обе карты были готовы.

«Открытие Visa Gold обошлось мне в 55 тысяч сум (около 400 рублей), стоимость открытия карты Uzcard — 30 тысяч сум (около 200 рублей)», — поделилась туристка.

Ранее в апреле эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, трехдневная путевка в Узбекистан для одного туриста обойдется в 17 тысяч рублей без учета дороги.