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Озвучена причина медленной скорости вращения Венеры

В Калифорнийском университете озвучили причину медленного вращения Венеры

Фото: NASA / Unsplash

Американские ученые из Калифорнийского университета озвучили причину, по которой Венера имеет медленную скорость вращения. Выводы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

По мнению сотрудников университета, гравитация такого большого объекта в космосе как планета способна предотвращать меньший объект от вращения, это явление называется гравитационная блокировка. Поэтому, считают специалисты, стоит обратить особое внимание на атмосферу Венеры.

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Всего Венере для полного оборота необходимо 243 дня, это самая медленная планета Солнечной системы. Крайне быстрые ветры существенно замедляют вращение планеты, а также ослабляют гравитационное притяжение Солнца. Такое медленное вращение обуславливает климат Венеры, средняя температура которой достигает около 462 градусов Цельсия.

Более тщательное изучение гравитационной блокировки Венеры имеет важное значение в дальнейших исследованиях экзопланет, на которые нацелены будущие миссии НАСА.

В марте 2022 года ученые НАСА предложили новый способ, который позволит сделать Венеру пригодной для обитания. Они предлагают построить искусственные поверхности-платформы, которые будут летать в верхних слоях атмосферы, где температура соответствует земной.

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Елена Апазиди
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