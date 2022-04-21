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Показавшей младшеклассникам выпуск «Бесогона» учительнице объявили выговор

Петербургской учительнице, показавшей четвероклассникам «Бесогон», объявили выговор

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Учительнице начальных классов в петербургской школе № 321, которая показала четвероклассникам выпуск авторской передачи российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», объявили выговор. Об этом сообщила директор школы Людмила Капустина, чьи слова приводит РБК.

По ее словам, выговор был объявлен за использование на уроке материала, который не соответствует возрастным особенностям учеников. При этом она отметила, что в администрацию школы не поступало никаких жалоб от родителей по данному инциденту, а в адрес двух преподавателей пришли благодарности за патриотическое воспитание учащихся.

«Обстановка на уроке была комфортной, никаких эмоциональных проявлений у учащихся не наблюдалось. В результате рефлексии, проведенной по данной теме, дети высказывали мнение о недопустимости фальсификации истории, о любви и гордости за свою Родину», — объяснила Капустина, отметив, что передача показывалась младшеклассникам фрагментами.

О случае в школе Санкт-Петербурга стало известно 20 апреля. Ученикам четвертого класса преподавательница курса «Основы светской этики» продемонстрировала выпуск передачи «Бесогон», который имеет маркировку 18+. По словам отца одного из школьников, показ передачи под названием «Откуда растут ноги» об истоках «украинского нацизма» прошел 6 апреля.

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Никита Абрамов
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